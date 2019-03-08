Моуринью сыграл в футбол с сыном. Видео

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Жозе Моуринью принял участие в футбольном матче вместе со своим сыном Жозе Мари-младшим в Лондоне, сообщает телеканал RT.

– Я всегда любил играть с папой – это замечательно. Чтобы набраться опыта, мы постоянно играли во время отдыха – на пляже, где угодно. Я люблю с ним играть, – признался в эфире RT Жозе Мари-младший.

Экс-тренер "МЮ" также поделился эмоциями.

– Конечно мне понравилось с ним играть. Я с ним играю с детства. Сейчас не так часто, потому что я он уже молодой мужчина. Теперь он играет со своими друзьями в школе, в следующем году будет в университете. Я по нему очень скучаю. Так что я рад каждой секунде, которую могу с ним провести. И надо сказать, что играет он хорошо. Кто играет лучше? Он играет лучше меня. Конечно, он играет лучше, – сказал Моуринью в эфире RT.