Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью составил символическую сборную из футболистов, которых он тренировал, сообщает Manchester Evening News. Он возглавлял также «Порту», «Челси», «Реал» и «Интер».

Большинство игроков в сбороной из Челси". Из «Порту» и «Интера», которые выигрывали Лигу чемпионов, лишь по одному представителю.

Символическая сборная Моуринью: Петр Чех, Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Рикарду Карвалью, Вильям Галлас, Клод Макелеле, Фрэнк Лэмпард, Месут Езил, Эден Азар, Дидье Дрогба, Криштиану Роналду.

