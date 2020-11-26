Моуринью скучает по Марадоне

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью выразил соболезнования в связи со смертью знаменитого футболиста Диего Марадоны. Легендарному аргентинцу было 60 лет.

«Дон Диего... черт, приятель, скучаю по тебе», — написал Моуринью в Instagram, опубликовав серию фотографий с аргентинцем.

Церемония прощания с легендой футбола состоится в «Каса Росада» — президентском дворце и будет продолжаться 48 часов. Прийти смогут все желающие. Власти ожидают около миллиона человек.