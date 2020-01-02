Моуринью считает, что ВАР нужно переименовать

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказал мнение, что ВАР следует переименовать, так как это название, по его мнению, не отвечает сути.

— Думаю, что ВАР нужно сменить название, — сказал португалец. — Потому что «видеоассистент рефери» — это неправда. Должно быть название ВР — «видеорефери», потому что они — арбитры. И это странно, потому что судьи на поле — не арбитры. а ассистенты арбитров. А другие ребята в офисе принимают решения, которые влияют на игру.

В Англии главный арбитр, в отличие от других стран, не подходит к монитору, чтобы лично посмотреть спорный эпизод. Решение принимают судьи ВАР. Ранее «шпоры» в чемпионате Англии уступили «Саутгемптону» (0:1).