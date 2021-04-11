Моуринью считает, что «Тоттенхэм» не заслужил поражения от «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мнением о результате матча с «Манчестер Юнайтед» (1:3).

«Мы играли против хорошей команды, с множеством сильных игроков в полузащите. У нас были прекрасные шансы забить второй гол. Мы доминировали в тот период.

Я считаю, что игра была хорошей. Мое мнение – мы совсем не заслужили такого результата. Нам не повезло, потому что, возможно, Погба должен был быть удален за игру локтем против Сержа Орье.

Я больше ничего не знаю о ВАР. Я больше ничего не понимаю. Иногда получаешь то, что нужно, иногда нет. Я не знаю, как это комментировать. Больше голы не празднуют, потому что боятся», – приводит слова Моуринью BBC Sport.

«Тоттенхэм» в 31-м туре АПЛ дома проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:3. Единственный гол у хозяев забил на 40-й минуте забил корейский нападающий Сон. «Тоттенхэм» остался на седьмом месте в турнирной таблице с 49 очками.