Моуринью считает, что потеря ван Дейка не ослабила «Ливерпуль»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил: несмотря на серьезные потери, «Ливерпуль» остается сильной командой. Также 57-летний португалец рассказал о состоянии здоровья форварда команды Гарета Бэйла.

— Покажите мне список травмированных футболистов «Ливерпуля» и сравните их с лучшим составом клуба, — цитирует Моуринью Goal. — Да, у «Ливерпуля» есть одна серьезная потеря — ван Дейк. Но это все еще сильнейшая команда.

Бэйл накануне тренировался в общей группе. У нас есть еще одна тренировка в запасе. Но, если говорить прямо сейчас, будет ли он участвовать в матче с «Ливерпулем», я бы ответил отрицательно. Посмотрим.

Матч 12-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» состоится в среду, 16 декабря. Начало — в 23.00 по московскому времени.