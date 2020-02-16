Моуринью считает, что Алдервейрелд забил три гола в матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после победы над «Астон Виллой» (3:2) в матче 26-го тура чемпионата Англии подвел итоги встречи и оценил игру защитника Тоби Алдервейрелда, который забил в свои и чужие ворота.

«Забавно, но я бы сказал, что он забил сегодня три гола: автогол, гол в ворота «Астон Виллы», а затем, когда он проиграл борьбу в эпизоде с Энгельсом. Но на этой неделе у него был важнейший гол всей жизни — он стал отцом», — приводит слова Моуринью BBC Sport.

«Тоттенхэм» с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» — 25 баллов и 17-я строчка.

«Тоттенхэм» вырвал победу у «Астон Виллы», Алдервейрелд забил в свои и чужие ворота