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Моуринью разгневано ответил Сульшеру на его реплику касательно Сона

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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в интервью Sky Sports отреагировал на слова наставника «МЮ» Уле Гуннара Сульшера касательно форварда «шпор» Сон Хын Мина.

После очного матча в 31-м туре АПЛ (3:1) норвежский тренер заявил, что не кормил бы своего сына, если бы он вел себя, как Сон. В эпизоде с отмененным голом Кавани корейский форвард, по мнению Сульшера, откровенно симулировал.

«Слова Сульшера — повод задуматься всем. Я рад, что у Сона отец лучше, чем Уле. Дети — это же святое, нельзя так говорить. Родители обязаны кормить своих детей в любой ситуации, несмотря на то, что они делают. Если надо, они даже пойдут воровать. Я очень возмущен словами Уле», — заявил Моуринью.

«МЮ» закрепился на втором месте в турнирной таблице АПЛ с 63 очками, «Тоттенхэм» остался седьмым с 49 очками. Лидирует «Манчестер Сити», у которого 74 очка.

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