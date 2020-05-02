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Моуринью рассказал, после какого поражения заплакал единственный раз в карьере

16:18
Жозе Моуринью. Фото AFP
Жозе Моуринью. Фото AFP
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью вспомнил о том, как пережил поражение от «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов в 2012 году, когда работал в «Реале».

В той встрече мадридцы уступили мюнхенцам в серии пенальти (3:3 — общий счет, 1-3 — по пен.).

«Та ночь — единственный раз в моей тренерской карьере, когда я плакал после поражения, — приводит слова Моуринью Marca. — Я хорошо это помню. Мы с Айтором Каранкой остановились перед моим домом и плакали».

57-летний Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.

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