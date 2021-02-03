Моуринью рассказал о разговоре с Деле Алли после сорвавшегося перехода игрока в «ПСЖ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью ответил на вопрос о полузащитнике «шпор» Деле Алли, который мог перейти в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно.

«Мы хорошо поговорили с Деле вчера. Мы обсуждали вопрос, который вы задали, и нашли общий язык. Сейчас очень важная часть сезона как для команды, так и для самого Алли. Деле нужен нам, и он нам нужен в лучшей форме. Мы ждем, когда он восстановится от травмы и начнет тренироваться с командой», — цитирует Sky Sports Моуринью.

В сезоне-2020/21 Алли провел 12 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. 1 февраля сообщалось, что руководство клуба не отпустило 24-летнего футболиста в «ПСЖ».