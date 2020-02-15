Моуринью раскритиковал расписание матчей АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о плотном графике игр в английской премьер-лиге. По мнению специалиста, расписание матчей не соответствует целям клубов, которые, помимо чемпионата Англии, участвуют в еврокубках.

На данный момент шпоры занимают шестую строчку АПЛ, набрав 37 очков в 25-ти матчах.

— «Лестер» с «Вулверхэмптоном» играют в пятницу вечером. Почему? У них разве есть игра Лиги чемпионов? Нет, ни у одних, ни у других ее нет, — приводит слова Моуриньо пресс-служба клуба. —"Вулверхэмптон" играет в Лиге Европы только в четвер. «Тоттенхэм» является единственной командой, которая сыграет в ЛЧ во вторник.

Мы играем в воскресенье, а не в пятницу или в субботу. На мой взгляд, это ненормально. Неужели нельзя на воскресенье поставить какой-нибудь другой матч? Никто ни о чем не думает, их не заботит репутация. Они не думают, какой вред наносят английским клубам.

«Тоттенхэм» в матче 26-го тура АПЛ встретится с «Астон Виллой». Игра состоится в воскресенье в 17:00 (мск). А уже в среду команда сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига».