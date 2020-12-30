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Моуринью раскритиковал АПЛ: «Матч в 6 часов... Мы все еще не знаем, будем ли играть»

17:29
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью раскритиковал руководство АПЛ за организацию матчей. «Шпоры» должны сегодня провести дерби с «Фулхэмом», но игра остается под вопросом из-за положительных тестов на коронавирус у представителей «дачников».

«Матч в шесть часов. Мы все еще не знаем, будем ли играть», — написал Моуринью в Instagram, за четыре часа до начала игры.

Если игра состоится в срок, то начнется в 21.00 по московскому времени.

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