Моуринью раскритиковал АПЛ: «Матч в 6 часов... Мы все еще не знаем, будем ли играть»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью раскритиковал руководство АПЛ за организацию матчей. «Шпоры» должны сегодня провести дерби с «Фулхэмом», но игра остается под вопросом из-за положительных тестов на коронавирус у представителей «дачников».

«Матч в шесть часов. Мы все еще не знаем, будем ли играть», — написал Моуринью в Instagram, за четыре часа до начала игры.

Если игра состоится в срок, то начнется в 21.00 по московскому времени.