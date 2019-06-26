Моуринью прокомментировал слухи о "Ньюкасле"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", "Интера" и "Реала" Жозе Моуринью скептически относится к клубам, которые борются за место в середине таблицы. Об этом 56-летний португалец рассказал в интервью The Coaches Voice.

Ранее сообщалось, что Моуринью является одним из кандидатов на пост главного тренера в "Ньюкасле". Рафаэль Бенитес покинул "сорок" 24 июня.

– Мой задача – это всегда играть на победу. Не хочется, если будет иначе. Когда команда проигрывает, то для меня это проблема. Конечно, это проблема и для игроков, клуба... Я бы хотел работать в проекте, где появится ощущение, что мы играем на победу. Да, можно предложить мне контракт на 10 лет и поставить задачу занимать седьмое или восьмое место, но это не для меня. Моя цель – биться ради победы, – сказал Моуринью в интервью The Coaches Voice.

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