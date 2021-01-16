Моуринью прокомментировал ситуацию с возможным уходом Деле Алли

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможном уходе из команды полузащитника Деле Алли.

«В каждой раздевалке есть несчастные футболисты. Если кто-то заявляет, что в его команде все иначе, то он, скорее всего, говорит неправду, или же является счастливчиком. Бывают несчастливые игроки-профессионалы, которые продолжают выполнять свой долг и работать, несмотря на недовольство. Бывают и обратные примеры.



Вопрос в том, позволю ли я Деле Алли уйти, не получив игрока, который его заменит. Я не могу ответить на этот вопрос. Конечно, я знаю, как на него ответить, но пока не готов это сделать», — приводит Goal слова Моуринью.

В сезоне-2020/21 Алли провел за «Тоттенхэм» 12 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего англичанина в 38 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «ПСЖ».