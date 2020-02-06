Моуринью признал, что «Саутгемптон» был лучше «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после победы над «Саутгемптоном» в 1/16 финала Кубка Англии (3:2) отметил, что соперник был лучше.

— Я должен быть честным и сказать, что считаю, что лучшая команда проиграла на поле, но «Тоттенхэм» был более смелым и играл на предельном уровне, — цитирует BBC Моуринью. — Моя команда заслуженно победила, но лучшая команда проиграла. По уровню интенсивности и свежести они были намного сильнее нас. Они хорошо контролировали нас. Дели Алли изменил игру.