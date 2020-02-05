Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Моуринью предложил переименовать ВАР во ВР

18:14
Теги:

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после матча 25-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0) раскритиковал систему ВАР.

— Если арбитру не разрешено следить за экраном и принимать важные решения, они должны изменить название ВАР на ВР, — цитирует португальца tuttomaercatoweb. — Это означает видеорефери, потому что судьи на поле не принимают важные решения. Майк Дин решил, что это не пенальти. ВАР решил, что пенальти. У Дина не было возможности подойти к экрану, чтобы принять решение, это сделал Кевин Френд.

Я делаю ошибки на поле, также игроки и судьи. Не принимаю погрешностей от ВАР. Я не делаю ошибок, когда играю в Playstation, делаю их только тогда, когда нахожусь на бровке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир