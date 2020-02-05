Моуринью предложил переименовать ВАР во ВР

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после матча 25-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0) раскритиковал систему ВАР.

— Если арбитру не разрешено следить за экраном и принимать важные решения, они должны изменить название ВАР на ВР, — цитирует португальца tuttomaercatoweb. — Это означает видеорефери, потому что судьи на поле не принимают важные решения. Майк Дин решил, что это не пенальти. ВАР решил, что пенальти. У Дина не было возможности подойти к экрану, чтобы принять решение, это сделал Кевин Френд.

Я делаю ошибки на поле, также игроки и судьи. Не принимаю погрешностей от ВАР. Я не делаю ошибок, когда играю в Playstation, делаю их только тогда, когда нахожусь на бровке.