Моуринью помогает пожилым людям во время эпидемии коронавируса

Все крупные футбольные турниры по всему миру были приостановлены из-за короновируса. Это коснулась и чемпионата Англии.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью решил не отсиживаться в четырех стенах. Он помогает доставлять продукты и медикаменты пожилым людям, для которых болезнь особенно опасна и которым рекомендовано не покидать дом.

Jose Mourinho spent his day delivering essential goods to the elderly who are struggling due to the coronavirus, class act ?



(via @loveurdoorstep, @age_uk_enfield) pic.twitter.com/HmUlT0F6aJ — ESPN FC (@ESPNFC) March 23, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется