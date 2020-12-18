Моуринью похвалил Варди

Главный тренер «Тоттенэма» Жозе Моуринью рассказал, что думает о форварде «Лестера» Джейми Варди. По мнению специалиста, 33-летний футболист поздно начал карьеру в премьер-лиге.

«Варди очень опасен, — цитирует BBC Моуринью. — Команда никогда не забывала о его качествах и при Раньери, и при Роджерсе. Варди невероятный, жаль, что он так поздно начал выступать в премьер-лиге. Он должен был начать на несколько лет раньше. Его карьера будет невероятной с большим количеством голов и историей в сборной».

Варди перешел в «Лестер» в 2012 году. На тот момент команда выступала в чемпионшипе. В премьер-лиге футболист дебютировал летом 2014 года.

В этом сезоне АПЛ форвард провел 12 матчей, забив 10 голов и сделав 4 результативные передачи.