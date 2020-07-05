Моуринью планирует нарушить правило дистанции в матче с «Эвертоном». Все дело в Анчелотти

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью с восхищением отозвался о рулевом «Эвертона» Карло Анчелотти. По словам португальца, перед матчем чемпионата Англии он планирует нарушить правило дистанции и обнять оппонента.

— Думаю, все в футболе восхищаются Карло как тренером и как человеком , — цитирует BBC Моуринью — Если вы не знаете его как человека, по крайней мере, вы знаете его как тренера. Я очень люблю его и скажу очевидное: он один из топ-менеджеров в мире в последние 20 лет.

Я думаю, что для премьер-лиги вернуть Карло — это большая честь. Для «Эвертона» это честь, чтобы он был их менеджером или главным тренером, как бы вы его ни называли.

Я имел честь знать его в течение нескольких лет и несколько раз с ним пообщаться.

Он фантастический человек, поэтому я думаю, что нарушу правило дистанции в один метр и обниму его, потому что он мне очень нравится.