Моуринью перед матчем с «Арсеналом» рассказал о состоянии Кейна
10:26
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о состоянии форварда Гарри Кейна, который был травмирован в матче с загребским «Динамо» в Лиге Европы.
«С «Арсеналом» будет большой матч, только серьезные проблемы могут помешать Кейну не участвовать в игре. Посмотрим на его состояние перед встречей, думаю, все будет в порядке. Кейн очень умен. Его футбол интеллектуальный», — цитирует Моуринью ВВС.
Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» состоится 14 марта в 29-м туре чемпионата Англии. Начало встречи — в 19.30 (мск).
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