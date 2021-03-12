Моуринью перед матчем с «Арсеналом» рассказал о состоянии Кейна

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о состоянии форварда Гарри Кейна, который был травмирован в матче с загребским «Динамо» в Лиге Европы.

«С «Арсеналом» будет большой матч, только серьезные проблемы могут помешать Кейну не участвовать в игре. Посмотрим на его состояние перед встречей, думаю, все будет в порядке. Кейн очень умен. Его футбол интеллектуальный», — цитирует Моуринью ВВС.

Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» состоится 14 марта в 29-м туре чемпионата Англии. Начало встречи — в 19.30 (мск).