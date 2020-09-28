Моуринью ответил Сульшеру на шутку о замере ворот

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью ответил на высказывание своего коллеги из «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера.

Сульшер ранее прокомментировал победу над «Брайтоном» (3:2) в матче 3-го тура АПЛ. «МЮ» забил победный мяч на десятой добавленной минуте, уже после финального свистка: арбитр назначил пенальти после консультации с ВАР.

— Нам повезло: мы заслужили не больше одного очка, — сказал норвежец. — Но мы проявили характер. Хорошо, что здесь нет Моуринью, чтобы замерить ворота.

Сульшер намекнул, что «Брайтон» несколько раз попал в перекладину по ходу игры. Перед недавней игрой Лиги Европы «Шкендия» — «Тоттенхэм» (1:3) главный тренер лондонцев обратил внимание на высоту ворот, не соответствующую регламенту.

Португальский специалист позднее ответил на это высказывание.

«Измерял ли я ворота сегодня? Нет, потому что знаю, что с ними все порядке, — цитирует тренера Sky Sports. — Думаю, Уле вчера был так счастлив и доволен тем, что произошло, что пошутил. Но я понимаю, что размеры ворот для него не важны. Для него важен размер штрафной площадки. Он ни за что не согласился играть со штрафной в 17 ярдов вместо 18. Думаю, он предпочел бы штрафную в 22 ярда. Для него так было бы лучше».