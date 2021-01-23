Моуринью отреагировал на слухи об интересе «Тоттенхэма» к Ингсу

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отреагировал на слухи об интересе «шпор» к нападающему «Саутгемптона» Дэнни Ингсу.

«Нам не нужен третий нападающий в составе, потому что у нас есть Сон, которого можно использовать в центре атаки. Дэнни Ингс? Не хочу говорить о нем ни слова, потому что он — футболист «Саутгемптона», а не «Тоттенхэма» — цитирует Daily Express Моуринью.

В сезоне-2020/21 Ингс провел 14 матчей за «Саутгемптон», на его счету 7 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего англичанина в 20 миллионов евро.