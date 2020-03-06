Моуринью «отказался» жать руку журналисту из-за коронавируса

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед пресс-конференцией пошутил над одним из журналистов. Когда тот протянул ему руку для рукопожатия, португалец отказался ее жать, ограничившись прикосновением локтем в джемпере. Впрочем, после этого он все же по-дружески пожал руку сотруднику прессы.

Скорее всего, Моуринью так посмеялся над боязнью заражения коронавирусом. Эпидемия коронавируса уже стала причиной отмены ряда массовых мероприятий, включая спортивные турниры. Для избежания заражения врачи, в частности, рекомендуют избегать телесных контактов.