Моуринью остался доволен игрой «Тоттенхэма» с «Вест Бромвичем»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью остался доволен результатом матча 23-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (2:0).

«Понравилось отношение игроков, их старание, смелость и желание показать, что они играют сообща. Они переживают из-за плохих результатов, поэтому очень хотели победить. Это самое важное. Сегодня были хорошие индивидуальные выступления. В конце сезона мы окажемся там, где заслужили», — цитирует тренера BBC.

«Тоттенхэм» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков. 10 февраля «шпоры» сыграют с «Эвертоном» в матче пятого раунда Кубка Англии.