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Моуринью одержал 200-ю победу в АПЛ

01:57
Жозе Моуринью. Фото "Тоттенхэм"
Жозе Моуринью. Фото "Тоттенхэм"
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«Тоттенхэм» выиграл у «Эвертона» (1:0) в матче 33-го тура АПЛ. Как сообщает Opta, для главного тренера лондонской команды Жозе Моуринью эта победа стала двухостой в играх английской лиги.

Для этого ему потребовалось 326 матчей. Быстрее него 200 побед в АПЛ достиг только Алекс Фергюсон (322 матча).

Моуринью занимает пятое место по числу побед в АПЛ после Фергюсона (528), Арсена Венгера (476), Гарри Реднаппа (236) и Дэвида Мойеса (207).

Напомним, ранее португалец тренировал в Англии «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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