Моуринью объяснил, зачем вернулся в Instagram

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью признался, что возобновил ведение страницы в Instagram по просьбам спонсоров. Португалец несколько лет назад отказался от этой социальной сети, но несколько месяцев назад вернулся к ней.

— Нет, мотивация игроков через Instagram не была целью, — цитирует Goal Моуринью. — Я все еще не инстаграмщик по своей натуре. Честно говоря, спонсоры попросили меня сделать это. Когда я закрыл свой аккаунт несколько лет назад, у меня было несколько миллионов подписчиков, и они были недовольны. Так что теперь я по крупицам восполняю упущенное.

Мои игроки смотрят и читают меня? Я понятия не имею. Кроме того, считаю, что разнообразие постов — это просто развлечение, и если люди хотят подписаться на страницу, не проблема.