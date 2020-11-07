Моуринью объяснил, зачем вернулся в Instagram
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью признался, что возобновил ведение страницы в Instagram по просьбам спонсоров. Португалец несколько лет назад отказался от этой социальной сети, но несколько месяцев назад вернулся к ней.
— Нет, мотивация игроков через Instagram не была целью, — цитирует Goal Моуринью. — Я все еще не инстаграмщик по своей натуре. Честно говоря, спонсоры попросили меня сделать это. Когда я закрыл свой аккаунт несколько лет назад, у меня было несколько миллионов подписчиков, и они были недовольны. Так что теперь я по крупицам восполняю упущенное.
Мои игроки смотрят и читают меня? Я понятия не имею. Кроме того, считаю, что разнообразие постов — это просто развлечение, и если люди хотят подписаться на страницу, не проблема.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.