Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал новость об увольнении Унаи Эмери с поста главного тренера «Арсенала».

— Такие новости всегда печальны, я прочувствовал это в детстве, когда моего отца увольняли с тренерской должности. — приводит BBC слова Моуринью. — Я также ощущал это на себе, когда меня отправляли в отставку. В мире нет тренера, увольнению которого я был бы рад. В таких случаях я всегда чувствую дежавю.

Мне грустно, но такова жизнь. Унаи — фантастический тренер, и очевидно, что он не был счастлив в «Арсенале». Но он остается великолепным специалистом с прекрасными достижениями, с его карьерой все будет хорошо.

29 ноября стало известно об отставке Эмери с должности главного тренера «Арсенала». Испанец возглавил лондонцев в июле 2018-го. В прошлом сезоне «канониры» заняли пятое место в турнирной таблице АПЛ и проиграли в финале Лиги Европы «Челси» (1:4).

Исполняющим обязанности главного тренера «Арсенала» стал Фредди Юнгберг.