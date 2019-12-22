Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после поражения от «Челси» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии с иронией прокомментировал красную карточку форварду «шпор» Сон Хын Мину за фол на защитнике Антонио Рюдигере на 60-й минуте встречи. Ее кореец получил в попытке пробить по мячу через себя, главному арбитру Энтони Тэйлору потребовалась консультация с ВАР для вынесения решения об удалении.

— Для меня футбол — это футбол, АПЛ — это английский футбол, а для меня эта красная карточка — странная, — приводит слова Моуринью BBC Sport. — Я надеюсь, что Рюдигер выздоровеет после перелома ребер, потому что он наверняка сломал несколько.

В матче с «Эвертоном» Сонни плакал из-за того, что случилось с Андре Гомешем. Теперь Сонни плачет из-за перелома нескольких ребер Рюдигера.

Но я не хочу заострять внимание на этом, потому что моя команда проиграла. В первом тайме «Челси» играл лучше. Во второй половине игры «Тоттенхэм» действовал намного лучше, чем в первой. Мы пытались изменить ситуацию, но это было практически невозможно.

«Челси» победил в гостях «Тоттенхэм». При Моуринью «шпоры» проигрывают в АПЛ только бывшим командам португальца