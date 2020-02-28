Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о процессе восстановления нападающего Харри Кейна.

— Могу сказать, что Кейн восстанавливается с опережением графика, — приводит слова специалиста BBC Sport. — Есть надежда, что вместо одного-двух матчей, он сыграет в пяти. Я не могу себе представить, когда именно, но есть хорошая возможность, что до конца сезона Кейн и Сон выйдут на поле.

Напомним, в составе шпор травмированы сразу два нападающих — Харри Кейн и Сон Хын Мин.

Кейн получил травму 1 января, в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (0:1). У 26-летнего игрока был выявлен разрыв мышцы задней поверхности бедра.

Ранее сообщалось, что форвард может больше не принять участия в играх «Тоттенхэма» в сезоне-2019/20. На счету 26-летнего Кейна 17 голов и 2 результативных передачи в 25 матчах за «шпор» в сезоне-2019/20. Англичанин