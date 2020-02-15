Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, что провел беседу сполузащитником команды Деле Алли, который ранее неудачно пошутил в социальных сетях про коронавирус.

Игрок опубликовал видео в Snapchat. В нем англичанин шутил о вирусе, что многие сочли обидным. На видео он говорит: «Корона чтооооо? (Corona whatttttt — Прим. «СЭ»). Пожалуйста, слушайте со звуком. На фоне слышен разговор людей с предположительно китайским акцентом.

Также он опубликовал видео с неизвестным азиатом, показал в кадре антисептик и сделал такую подпись: «Этому вирусу нужно быть быстрее, чтоб догнать меня». После этого многие стали обвинять его в расизме.

— Мы обсудили ситуацию с Алли, — приводит пресс-служба клуба слова Моуринью. — Не думаю, что его нужно как-либо наказывать. Он понимает ситуацию. Алли — хороший парень, у него в команде есть азиатский друг Сон Хын Мин, которого он очень любит.

У него не было никаких намерений кого-либо обидеть. Алли сразу извинился публично. Думаю, Алли усвоил урок и осознал, что его поведение было глупым. Инцидент исчерпан.