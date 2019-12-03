Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью на пресс-конференции перед матчем 15-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма»? поделился ожиданиями от встречи и вспомнил о работе с «красными дьяволами». Встреча пройдет 4 декабря на стадионе «Олд Траффорд».

56-летний Моуринью возглавлял «МЮ» с 2016 года по декабрь 2018-го.

— Для меня глава закрыта, — приводит слова Моуринью L'Equipe. - Честно говоря, «Юнайтед» — это часть моего опыта, это часть моей истории. Теперь я должен проанализировать своего соперника, его манеру игры. Как их обыграть? Как он может выиграть у нас? Для меня важно именно это сейчас.

"Манчестер Юнайтед" с 18 очками занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. "Тоттенхэм" - 20 баллов и 5-я строчка.

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