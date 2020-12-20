Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 14-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (0:2).

«Этот пенальти не был моментом, созданным «Лестером», мы сами довели до этого. Этот пенальти выбивается из контекста игры, потому что в тот момент был наш лучший отрезок первого тайма, — приводит слова тренера BBC. — «Тоттенхэм» плохо начал матч. Первые двадцать минут мы плохо играли. Мы оставляли свободное пространство, прессинг, настрой — все это мне не понравилось.

Позже мы изменили игру и адаптировались. А потом случился пенальти, не вытекавший из логики игры.

Во втором тайме «Лестер» тоже не доставлял нам проблем. Помню только, как Шмайхель сделал невероятный сэйв. Да, мы не создали 15 моментов, и «Лестер» хорошо защищался».