Моуринью не понимает, как Клопп обошел Флика в борьбе за звание «Тренер года»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью считает, что звание «Тренер года» должен был получить Ханси Флик из «Баварии». Наставника мюнхенцев по дополнительным показателям опередил Юрген Клопп из «Ливерпуля».

— Думаю, что единственный шанс для Флика на победу — если «Бавария» найдет еще два или три новых турнира, чтобы выиграть их, — сказал Моуринью со смехом в интервью Goal. — Так что, возможно, если Флик с «Баварией» выиграет 7 титулов в одном сезоне, возможно, получит награду «Тренер года», потому что он выиграл только Лигу чемпионов, Бундеслигу, Кубок Германии, Суперкубок Европы, Суперкубок Германии — всего пять и самый главный из всех. Так что я думаю, бедняга Флик, единственный шанс для «Баварии» — попытаться найти еще два или три трофея. Тогда посмотрим, сможет ли он стать тренером года.