Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Моуринью назвал тренера «Саутгемптона» идиотом

20:55

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью оскорбил члена тренерского штаба «Саутгемптона» после поражения в матче 21-го тура чемпионата Англии (0:1). Португальский специалист получил желтую карточку по ходу игры за то, что подглядывал в блокнот тренера соперников.

— Желтая карточка была справедливой, потому что я был груб. Но я был груб по отношению к идиоту, — цитирует ESPN Моуринью.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир