Моуринью назвал тренера «Саутгемптона» идиотом
20:55
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью оскорбил члена тренерского штаба «Саутгемптона» после поражения в матче 21-го тура чемпионата Англии (0:1). Португальский специалист получил желтую карточку по ходу игры за то, что подглядывал в блокнот тренера соперников.
— Желтая карточка была справедливой, потому что я был груб. Но я был груб по отношению к идиоту, — цитирует ESPN Моуринью.
? Jose Mourinho has been booked for trying to see what one of the Southampton coaches was writing down— ODDSbible (@ODDSbible) January 1, 2020
Shithouse Mourinho is back ?? pic.twitter.com/HlYGJG1hYL
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