Моуринью назвал тренера «Саутгемптона» идиотом

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью оскорбил члена тренерского штаба «Саутгемптона» после поражения в матче 21-го тура чемпионата Англии (0:1). Португальский специалист получил желтую карточку по ходу игры за то, что подглядывал в блокнот тренера соперников.

— Желтая карточка была справедливой, потому что я был груб. Но я был груб по отношению к идиоту, — цитирует ESPN Моуринью.