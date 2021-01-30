Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Моуринью назвал травму Кейна шансом для Бэйла

10:48
Теги:

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что травма нападающего Харри Кейна — шанс для форварда «шпор» Гарета Бэйла проявить себя.

«Это важный момент для Гарета. Сейчас он начинает чувствовать себя все лучше и лучше. Когда команда теряет игрока уровня Кейна, на первый план должны выходить другие футболисты. Надеюсь, Бэйл поможет нам», — приводит Daily Mail слова Моуринью.

Кейн получил травму обоих голеностопов в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:3).

Бэйл выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды из «Реала». В сезоне-2020/21 31-летний валлиец провел 14 матчей в составе «шпор», на его счету 4 гола.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9204269/Tottenham-boss-Jose-Mourinho-admits-months-represent-crucial-moment-Gareth-Bale.html

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир