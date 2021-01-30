Моуринью назвал травму Кейна шансом для Бэйла

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что травма нападающего Харри Кейна — шанс для форварда «шпор» Гарета Бэйла проявить себя.

«Это важный момент для Гарета. Сейчас он начинает чувствовать себя все лучше и лучше. Когда команда теряет игрока уровня Кейна, на первый план должны выходить другие футболисты. Надеюсь, Бэйл поможет нам», — приводит Daily Mail слова Моуринью.

Кейн получил травму обоих голеностопов в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:3).

Бэйл выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды из «Реала». В сезоне-2020/21 31-летний валлиец провел 14 матчей в составе «шпор», на его счету 4 гола.