Моуринью назвал несправедливым поражение «Тоттенхэма» от «Ливерпуля»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после поражения от «Ливерпуля» в 13-м туре чемпионата Англии (1:2) назвал несправедливым результат. Также он отметил поведение тренера «красных» Юргена Клоппа.

— Очень и очень несправедливый результат, — цитирует BBC Моуринью. — Я сказал Юргену Клоппу, что лучшая команда проиграла, но он не согласился. Если бы я вел себя так же на боковой линии, как тренер «Ливерпуля», то у меня не было бы шансов остаться там до конца сезона.