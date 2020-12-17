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Моуринью назвал несправедливым поражение «Тоттенхэма» от «Ливерпуля»

02:36
Жозе Моуринью. Фото Instagram
Жозе Моуринью. Фото Instagram
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после поражения от «Ливерпуля» в 13-м туре чемпионата Англии (1:2) назвал несправедливым результат. Также он отметил поведение тренера «красных» Юргена Клоппа.

— Очень и очень несправедливый результат, — цитирует BBC Моуринью. — Я сказал Юргену Клоппу, что лучшая команда проиграла, но он не согласился. Если бы я вел себя так же на боковой линии, как тренер «Ливерпуля», то у меня не было бы шансов остаться там до конца сезона.

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