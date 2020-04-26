Моуринью назвал лучшего игрока в истории. Это не Месси и не Криштиану

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью назвал бразильца Роналдо лучшим футболистом в истории. Португалец успел поработать с двукратным обладателем «Золотого мяча» в сезоне-1996/97, когда ассистировал Бобби Робсону в «Барселоне».

— Лучший игрок в истории? Роналдо. Феномен, — цитирует Twitter FCBarcelonaFI Моуринью. — У Криштиану Роналду и Месси более длительные карьеры, они остаются на топ-уровне последние 15 лет. Но если говорить о таланте и навыках, никто не превзойдет Роналдо.