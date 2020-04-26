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Моуринью назвал лучшего игрока в истории. Это не Месси и не Криштиану

19:34
Жозе Моуринью, Бобби Робсон, Роналдо. Фото Daily Mail
Жозе Моуринью, Бобби Робсон, Роналдо. Фото Daily Mail
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью назвал бразильца Роналдо лучшим футболистом в истории. Португалец успел поработать с двукратным обладателем «Золотого мяча» в сезоне-1996/97, когда ассистировал Бобби Робсону в «Барселоне».

— Лучший игрок в истории? Роналдо. Феномен, — цитирует Twitter FCBarcelonaFI Моуринью. — У Криштиану Роналду и Месси более длительные карьеры, они остаются на топ-уровне последние 15 лет. Но если говорить о таланте и навыках, никто не превзойдет Роналдо.

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