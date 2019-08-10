Моуринью нашел работу. Он стал экспертом Sky Sports

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью стал экспертом студии канала Sky Sports, сообщает официальный сайт телеканала. Первый матч, на котором будет работать Моуринью, станет игра его двух бывших клубов - "Манчестер Юнайтед" и "Челси", которая состоится 11 августа.

Моуринью присоединился к команде экспертов, в которую входят бывшие футболисты ряда клубов чемпионата Англии Гэри Невилл, Джейми Каррагер, Джейми Реднапп и Грэм Соунесс.

Последним местом работы Моуринью в качестве тренера стал "Манчестер Юнайтед", из которого он был уволен в декабре 2018 года. Ранее он выступал телеэкспертом на RT во время чемпионата мира-2018.