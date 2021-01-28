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Моуринью намекнул на двойные стандарты в АПЛ, отвечая на вопрос о поведении Клоппа

08:58
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью намекнул на двойные стандарты в АПЛ, отвечая на вопрос об активном поведении наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа во время матчей его команды.

«Когда я вел себя нехорошо, я расплачивался за это. Причем расплачивался дважды: смотрел матчи своей команды по телевизору в раздевалке и платил крупные штрафы. С некоторыми ребятами все совсем не так. Впрочем, есть судьи, которые должны выполнять свою работу. Надеюсь, они будут делать эту работу так, как обязаны», — цитирует Goal Моуринью.

Сегодня, 28 января «Тоттенхэм» встретится с «Ливерпулем» в рамках матча 20-го тура чемпионата Англии. Начало матча — в 23.00 (мск).

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