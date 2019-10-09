Моуринью может сменить Покеттино в «Тоттенхэме»

Преемником Маурисио Покеттино на посту главного тренера «Тоттенхэма» может стать Жозе Моуринью, информирует Daily Mail. 56-летний португалец готов вернуться к работе и следит за ситуацией в лондонском клубе.

Ранее Моуринью уже отказался возглавить «Бенфику» и «Гуанчжоу Эвергранд». Последним местом работы португальца стал «Манчестер Юнайтед», который он покинул в декабре 2018 года.

«Тоттенхэм» в последних матчах проиграл «Баварии» (2:7 в ЛЧ) и «Брайтону» (0:3 в премьер-лиге), что вызвало волну слухов о скорой отставке Покеттино.