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Моуринью может пригласить Феллаини в «Тоттенхэм»

15:23
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Полузащитник китайского «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллаини может вернуться в английскую премьер-лигу. Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью хочет пригласить в свою команду 32-летнего бельгийца, с которым он успел поработать в «Манчестер Юнайтед», сообщает DH Les Sports+.

Португальский специалист считает Феллаини одной из главных целей на зимнее трансферное окно и лично связывался с ним, чтобы обсудить возможный переход.

Действующее соглашение бельгийского хавбека с «Шаньдун Лунэн» истекает в декабре 2021 года.

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