Моуринью могут уволить из «Тоттенхэма» до Рождества

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью может быть отправлен в отставку еще до конца года, сообщает TalkSport. В клубе недовольны отсутствием прогресса и готовы уволить португальца, если он не поставит игру до Рождества.

На старте сезона «Тоттенхэм» уступил дома «Эвертону» (0:1), а затем с трудом вырвал победу у пловдивского «Локомотива» во втором отборочном раунде Лиги Европы — 2:1. Оба мяча лондонцы забили после двух удалений у «Локомотива».

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года и занял с ним шестое место.