Моуринью извинился перед Саутгейтом за то, что перепутал его имя

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью принес извинения главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту за то, что называл его неправильным именем Гэри.

«Я уже общался с Саутгейтом, но я хочу рассказать об этом публике. Когда я сказал «Гэри» Саутгейту, я объяснил ему, что, прожив столько лет в Англии, я все время был уверен, что это сокращение от имени Гарет. Я назвал его Гэри и принес ему извинения и хочу объявить об этом абсолютно открыто, потому что испытываю к Саутгейту только уважение«, — приводит слова Моуринью Talksport.