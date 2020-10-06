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Моуринью извинился перед Саутгейтом за то, что перепутал его имя

08:25
Жозе Моуринью. Фото Reuters
Жозе Моуринью. Фото Reuters
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью принес извинения главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту за то, что называл его неправильным именем Гэри.

«Я уже общался с Саутгейтом, но я хочу рассказать об этом публике. Когда я сказал «Гэри» Саутгейту, я объяснил ему, что, прожив столько лет в Англии, я все время был уверен, что это сокращение от имени Гарет. Я назвал его Гэри и принес ему извинения и хочу объявить об этом абсолютно открыто, потому что испытываю к Саутгейту только уважение«, — приводит слова Моуринью Talksport.

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