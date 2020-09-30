Друзья стали врагами. Моуринью и Лэмпард устроили словесную перепалку

Главные тренеры «Тоттенхэма» и «Челси» повздорили на бровке во время матча 1/8 финала Кубка английской лиги (1:1, Пенальти — 5:4). Жозе Моуринью разозлился на поведение Фрэнка Лэмпарда, который стал активнее подсказывать своей команде, когда «синие» открыли счет.

Как сообщает The Sun, португалец сказал: «Черт возьми, Фрэнк... Когда проигрываете со счетом 0:3, ты не стоишь здесь». Свою речь Жозе сопровождал активной жестикуляцией рук.

Напомним, ранее Моуринью тренировал «Челси», когда за него играл Лэмпард. У них были хорошие рабочие отношения.