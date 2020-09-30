Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Друзья стали врагами. Моуринью и Лэмпард устроили словесную перепалку

00:21
Жозе Моуринью (слева) и Фрэнк Лэмпард (справа). Фото -
Жозе Моуринью (слева) и Фрэнк Лэмпард (справа). Фото -
Теги:

Главные тренеры «Тоттенхэма» и «Челси» повздорили на бровке во время матча 1/8 финала Кубка английской лиги (1:1, Пенальти — 5:4). Жозе Моуринью разозлился на поведение Фрэнка Лэмпарда, который стал активнее подсказывать своей команде, когда «синие» открыли счет.

Как сообщает The Sun, португалец сказал: «Черт возьми, Фрэнк... Когда проигрываете со счетом 0:3, ты не стоишь здесь». Свою речь Жозе сопровождал активной жестикуляцией рук.

Напомним, ранее Моуринью тренировал «Челси», когда за него играл Лэмпард. У них были хорошие рабочие отношения.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир