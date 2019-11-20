Моуринью хочет вернуть Бэйла в «Тоттенхэм»

Жозе Моуринью, назначенный главным тренером «Тоттенхэма», назвал имя первого футболиста, которого хочет приобрести. Речь идет о возвращении полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, сообщает Wales Online. Он выступал за лондонцев с 2007 по 2013 год.

30-летний полузащитник играет за «Реал» с 2013 года. Его трансфер из «Тоттенхэма» обошелся мадридцам в 100 миллионов евро — рекордную на тот момент сумму.

В нынешнем сезоне Бэйл провел за мадридцев 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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