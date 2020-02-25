Моуринью хочет подписать в «Тоттенхэм» Виллиана, чей контракт с «Челси» истекает в июне

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заинтересован в том, чтобы подписать летом нападающего «Челси» Виллиана, сообщает Goal.com.

По информации источника, 31-летний бразилец — цель «шпор» на летнее трансферное окно. «Тоттенхэм» может подписать Виллиана бесплатно, поскольку его контракт с «Челси» заканчивается в конце июня 2020 года и он уже может вести переговоры с другими клубами на предмет нового соглашения. Известно, что представители бразильца также ведут переговоры и по продлению нынешнего контракта с «синими».

В сезоне-2019/20 Виллиан забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 33 матчах за «Челси». Ранее сообщалось, что в бразильце заинтересована «Барселона». Виллиан был одной из первых покупок Моуринью после возвращения португальского специалиста в «Челси» летом 2013 года. Форвард был куплен у «Анжи» за 35,5 миллиона евро. Моуринью проработал с Виллианом около 2,5 лет, покинув «Челси» в декабре 2015 года.