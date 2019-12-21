Моуринью хочет, чтобы Фертонген и Эриксен продлили контракты с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью надеется, что Кристиан Эриксен и Ян Фертонген продлят контракты с клубом. Соглашения с ними истекают следующим летом.

— Я хочу, чтобы Фертонген продлил контракт. То же самое могу сказать об Эриксене, — цитирует A Bola Моуринью. — Больше мне нечего сказать на эту тему. Думаю, когда игрок хочет продления, клуб этого хочет, семья игрока тоже за это, даже агент поддерживает продление, то договориться вполне возможно. А если хоть одна из сторон против продления, то договориться будет очень сложно.