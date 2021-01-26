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Моуринью: «Если бы игра дошла до дополнительного времени, это было бы плохо для обеих команд»

01:19
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от победы над «Уикомбом» (4:1) в матче 1/16 финала Кубка Англии. Лондонцы пропустили в первом тайме, но незадолго до перерыва смогли сравнять счет, а в заключительной пятиминутке забили еще трижды.

— Если бы дело дошло до дополнительного времени, это было бы плохо для обеих команд, — цитирует BT Sport Моуринью. — Но мы смогли забить гол, который принес победу. Отношение игроков с первой минуты было замечательным, затем на поле вышли футболисты со скамейки с намерением принести пользу команде. В целом игра была хорошей.

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