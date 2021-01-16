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Моуринью — Бэйлу: «Ты хочешь играть в «Тоттенхэме» или сидеть в Мадриде?»

15:51
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Во время тренировки «Тоттенхэма» микрофон смог уловить обращение главного тренера Жозе Моуринью к форварду Гарету Бэйлу, сообщает Marca.

«Ты хочешь быть здесь или ты хочешь поехать обратно в Мадрид и сидеть там на скамейке?» — спросил Моуриньо Бэйла.

Ранее тренер заявлял, что не обсуждал с валлийцем его будущее в составе «Шпор».

«Тоттенхэм» идет на 6-м месте в чемпионате Англии, имея в активе 30 очков после 17 сыгранных матчей. Гарет Бэйл, выступающий за лондонцев на правах аренды из «Реала», вышел на поле 12 раз во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

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