Моуринью: «Бэйл должен заслужить игровое время хорошими тренировками»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, почему полузащитник команды Гарет Бэйл так редко выходит на поле.

Футболист провел всего 4 матча в АПЛ после перехода из «Реала» на правах аренды в сентябре 2020 года.

«Я не могу давать игрокам время просто так. Мы знаем, что у Гарета были проблемы последние несколько сезонов. Сейчас для него важно стабильно и качественно тренироваться. Когда футболист регулярно занимается, тогда он готов к матчам. Именно так он зарабатывает минуты на поле. Бэйл будет играть, когда почувствует, что провел действительно продуктивную неделю тренировок», — цитирует Моуринью Reuters.

Сегодня, 25 января, «Тоттенхэм» сыграет в Кубке Англии с «Уиком». Начало — в 22.45 по московскому времени. В 4 матчах АПЛ 31-летний футболист забил 1 гол.